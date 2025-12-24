Cayó la peligrosa banda que hizo más de 10 entraderas y atacaba a jubilados de madrugada

Cinco delincuentes de entre 20 y 31 años fueron detenidos en las últimas horas acusados de integrar una peligrosa banda dedicada a cometer entraderas, principalmente contra jubilados, a quienes atacaban de madrugada, encañonaban y desvalijaban en sus propias viviendas, informaron fuentes policiales y judiciales.

La organización, que estaría vinculada a más de diez robos agravados, se mostraba armada en redes sociales y publicaba fotos del dinero, armas y objetos robados, incluso de pertenencias sustraídas a ancianos de hasta 93 años, según se desprende de la investigación.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Comisaría 3ra y la Jefatura Departamental de La Plata, en el marco de una causa a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, tras la realización de ocho allanamientos simultáneos, que permitieron desarticular la banda

Durante los operativos se secuestraron más de 2,1 millones de pesos, 300 dólares, 100 euros, ocho motocicletas, seis armas de fuego —entre ellas una carabina recortada, un pistolón calibre 16 y una pistola 9 mm con numeración suprimida perteneciente a la Policía bonaerense—, además de municiones de distintos calibres, incluso de fusil FAL, precintos, pasamontañas, guantes y ropa utilizada en los asaltos.

También fueron incautados electrodomésticos de alto valor, como una heladera doble puerta, un televisor de 70 pulgadas, una máquina contadora de billetes y hasta un auto infantil a batería, que los investigadores determinaron que habían sido adquiridos con dinero robado a las víctimas.

Los detenidos fueron identificados como Gastón Nicolás Bengardini (20), Ariel Pucheta (31), Antonio Ezequiel Lamas (24), Fernando Herminio Duarte Escobar (22) y Roberto Horacio Arado (23), todos con antecedentes penales por robos y encubrimientos agravados.

La banda actuaba bajo la modalidad “entradera”: ingresaban a las viviendas durante la madrugada, sorprendían a las víctimas mientras dormían, las reducían mediante amenazas con armas de fuego, las ataban y escapaban con dinero y objetos de valor.

La causa fue caratulada como “asociación ilícita y robos agravados reiterados por su comisión en poblado y en banda y por el empleo de arma”, y se encuentra a disposición del Juzgado de Garantías N°1, a cargo del juez Guillermo Atencio, quien avaló el accionar policial.

Según fuentes oficiales, entre los hechos esclarecidos figuran 13 robos cometidos entre mayo y diciembre de este año en distintas jurisdicciones de La Plata, con víctimas de edad avanzada, algunas de ellas de más de 80 y 90 años.

Con estas detenciones, las autoridades dieron por desarticulada la banda, que operaba de manera organizada y sistemática en distintos barrios de la capital bonaerense.