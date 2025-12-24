Mujeres trans vendían droga en la zona roja y una de ellas tenía tobillera electrónica: 13 personas detenidas

Trece personas fueron detenidas acusadas de vender droga al narcomenudeo en la denominada Zona Roja de la ciudad de La Plata, durante una serie de ocho allanamientos simultáneos realizados por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

De acuerdo con la investigación, al menos cinco de las personas sospechadas registraban antecedentes penales y una de ellas se encontraba bajo monitoreo electrónico con tobillera, sin que esa condición impidiera la continuidad de la actividad delictiva. Dentro del grupo fue detenida una mujer trans, identificada como R.N.L. (37), quien poseía un pedido de captura activo por robo agravado, cometido antes de su cambio de identidad de género, y un extenso prontuario que incluye causas por asociación ilícita y encubrimiento desde 2023.

Los procedimientos permitieron la detención de nueve personas: D.S.T. (39), I.S.M. (39), L.M.G. (50), H.I.J. (40), B.J.L. (53), C.N.E.R. (40), B.C. (34), T.K.G. (32), V.C.R. (33) y la mencionada R.N.L., a las que se suman tres hombres aprehendidos previamente por su rol como compradores de estupefacientes: T.L.M. (38), P.R.M. (43) y O.M.C. (28).

La causa se inició el 8 de mayo de 2025 y determinó que la venta de drogas se realizaba de manera sistemática en el sector comprendido por Diagonal 73 y las calles 64, 63, 4 y 3, donde la organización utilizaba distintos domicilios como puntos de apoyo para el acopio y fraccionamiento de la sustancia. También se estableció la existencia de un proveedor de nacionalidad boliviana, quien no fue hallado durante los allanamientos y permanece prófugo.

Los operativos se desarrollaron en seis domicilios de La Plata, uno en Berisso y uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Infantería, Explosivos y la Secretaría de Seguridad municipal.

Como resultado, se secuestraron 736,7 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionados en 479 envoltorios, 42,71 gramos de marihuana, dos plantas de cannabis, sustancias de corte, balanzas digitales, 19 teléfonos celulares y 198.640 pesos en efectivo.

Además, fueron incautadas armas de fuego y municiones, entre ellas un revólver calibre .22, una pistola 9 mm con numeración suprimida, y una granada de mano, que motivó la intervención de personal especializado para asegurar el artefacto y evaluar su peligrosidad. La situación fue puesta en conocimiento de la autoridad judicial.

Según se informó, varios de los aprehendidos registran antecedentes por robos agravados, asociación ilícita, resistencia a la autoridad, lesiones y encubrimiento, en causas tramitadas en los Departamentos Judiciales de La Plata y La Matanza.

Con este operativo, las autoridades dieron por desarticulada una estructura dedicada al narcomenudeo, mientras la causa continúa en trámite y no se descartan nuevas medidas judiciales.