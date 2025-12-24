Le disparó 11 veces a un vecino y lo baleó en un ajuste de cuentas por una disputa barrial: está vivo de milagro

Un hombre fue baleado en plena calle tras una violenta discusión y se salvó de milagro, luego de que un vecino le disparara 11 veces a corta distancia en un ajuste de cuentas por una disputa barrial en Córdoba.

El ataque ocurrió pasadas las 16 sobre calle Tello de Guzmán, en barrio José Ignacio Díaz 3ª Sección, cuando la víctima caminaba por la zona con el torso descubierto y comenzó a escuchar gritos. Al advertir que otro vecino lo perseguía armado, intentó escapar corriendo mientras era atacado a tiros.

Según se observa en una cámara de seguridad que registró la secuencia, el agresor efectuó reiterados disparos durante la persecución. En la huida, el hombre perdió las ojotas y continuó descalzo por varios metros, hasta que cayó herido en la calle.

La víctima fue trasladada a un centro de salud con múltiples heridas de arma de fuego, aunque se encuentra fuera de peligro, de acuerdo al parte médico difundido horas después del ataque.

La violenta escena generó conmoción entre los vecinos del sector y es investigada por la Policía, que intenta establecer las circunstancias del hecho y dar con el agresor.