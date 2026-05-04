Siete motochorros irrumpieron en un cumpleaños familiar y los echaron a botellazos

Siete motochorros protagonizaron un violento asalto a una familia que celebraba un cumpleaños en la localidad bonaerense de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero, pero las víctimas se resistieron y lograron ahuyentar a los delincuentes a piedrazos y botellazos.

El hecho ocurrió cerca de las 17.30 sobre la calle Hugo del Carril, donde varias personas se encontraban reunidas festejando un cumpleaños familiar cuando fueron sorprendidas por los asaltantes.

“Estábamos celebrando mi cumpleaños y el de mi abuelo. Mi primo ya se iba y llegó un hombre en moto. Pensamos que conocía a mi familiar y estaba haciendo una joda”, relató una de las víctimas.

Según su testimonio, segundos después arribaron al menos otras tres motos de las que descendieron varios delincuentes con intenciones de sustraer el rodado de uno de los integrantes de la familia.

Ante esa situación, el dueño de la moto la soltó y se refugió en el interior de la vivienda junto a otros familiares, mientras los agresores intentaban concretar el robo.

“Nos quedamos tiesos. Pero cuando nos dimos cuenta que no tenían armas, que nos estaban amenazando con un celular, reaccionamos”, explicaron las víctimas.

En ese momento, y al verse en superioridad numérica, enfrentaron a los asaltantes para impedir el robo. Cuando uno de los delincuentes estaba por llevarse la moto, la dejó caer al suelo y emprendió la fuga junto a sus cómplices.

Durante la huida, los agresores fueron atacados con piedrazos y botellazos por parte de los familiares, e incluso uno de ellos recibió una patada mientras escapaba en una moto. Finalmente, los sospechosos se dieron a la fuga.