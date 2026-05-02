Tiraron dos bombas molotov contra un colegio privado y se fugaron hacia la Villa 18

Eran casi las 2 de la madrugada cuando dos encapuchados llegaron en moto hasta las puertas de un colegio en Villa Ballester ubicado en Sarandí al 5070, en el barrio Sarmiento de Villa Zapiola.

Las cámaras de una casa ubicada en la vereda opuesta al Instituto San Pío X registraron una escena estremecedora: uno de los delincuentes prendió una bomba molotov y la arrojó contra la fachada del edificio. Acto seguido, encendió una segunda y la hizo estallar también contra la puerta.

Luego, aceleraron a fondo y se internaron en la Villa 18. Esto abrió una serie de hipótesis sobre los motivos del ataque: ¿fueron alumnos? ¿Se trató de un mensaje intimidatorio? ¿fue un ataque pirómano sin otra razón aparente?

Los autores, que provocaron importantes daños en la entrada del colegio privado, aún son buscados. Los efectivos trabajan con las cámaras para reconstruir sus identidades y posibles trayectorias de huida.