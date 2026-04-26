Dos motochorros de 16 años intentaron robarle sin saber que era policía: sacó su arma y mató a uno

La zona de Varela y Ricardo Gutiérrez, en el partido de La Matanza, estuvo tranquila hasta que una feroz balacera provocó pánico entre los vecinos. Movilizados por un llamado del 911, efectivos policiales constataron lo que había ocurrido.

Dos motochorros menores de edad intentaron abordar a un hombre en la vía pública para robarle. No obstante, ignoraban que se trataba de un oficial de la policía de la UTOI de La Matanza.

El efectivo dio la voz de alto y sacó su arma reglamentaria, una pistola Bersa. Sin embargo, estos, lejos de deponer su actitud, empezaron a disparar. En el intercambio de balazos, el oficial mató a uno de los ladrones que quedó tendido en la vereda.

El otro delincuente, de 16 años, recibió un disparo en el brazo izquierdo por lo que fue trasladado al Hospital Balestrini. El policía, por su parte, resultó ileso.

La Justicia caratuló la causa como “tentativa de robo” y trabajan en función de identificar al fallecido.