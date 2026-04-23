Un alumno de 16 años amenazó a sus compañeros y le secuestraron una pistola réplica

Un alumno de 16 años fue identificado por la policía luego de amenazar con cometer una masacre en su escuela a través de mensajes intimidatorios publicados en su estado de WhatsApp, en los que se mostraba armado, y durante un allanamiento en su vivienda se le secuestró una pistola de aire comprimido.

El hecho se inició a partir de una denuncia realizada por la directora del establecimiento educativo, quien alertó sobre publicaciones del estudiante en redes sociales con frases amenazantes.

“Prepárense para los tiros mañana, mangas de hdp” y “Tiros para los que no me comparten pepitos ni auris en clase”, fueron algunos de los mensajes difundidos por el adolescente, que generaron alarma en la comunidad educativa.

A partir de la intervención policial, efectivos de la Departamental, el Grupo GAD y personal de la Comisaría 2da llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en Pasaje A al 42, en la localidad de Ituzaingó, donde identificaron al menor y a su madre, de 38 años.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un arma de aire comprimido tipo pistola, un anillo dorado, tres teléfonos celulares, una notebook y la gorra que el joven llevaba puesta al momento de realizar las amenazas.

Además, en el marco de la investigación se realizó un segundo allanamiento en un domicilio de la calle Libertad al 500, donde fue identificada la madrastra del alumno.