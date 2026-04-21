Buscaba la dirección para entregar un pedido, clavó los frenos de la moto y lo chocaron

Un repartidor de comida resultó herido luego de protagonizar un accidente de tránsito en el centro de General Pacheco, partido de Tigre, cuando frenó de manera repentina para ubicar una dirección y fue embestido desde atrás por un auto que circulaba a alta velocidad.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Colorado y Ayacucho, donde el motociclista detuvo bruscamente la marcha, lo que tomó por sorpresa al conductor de un vehículo que venía a pocos metros y no logró evitar el impacto.

Como consecuencia del choque, el delivery cayó al asfalto y sufrió lesiones, por lo que debió ser asistido en el lugar y trasladado al Hospital Magdalena V. de Martínez, donde se informó que se encuentra fuera de peligro.

El siniestro fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), desde donde se activó el protocolo de asistencia. Al lugar acudieron móviles de seguridad, efectivos de la Policía bonaerense, personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

De acuerdo con las imágenes y el parte oficial, la maniobra del motociclista fue considerada imprudente, ya que frenó de forma inesperada mientras circulaba.

En tanto, los inspectores de Tránsito realizaron el test de alcoholemia al conductor del auto, cuyo resultado dio negativo.