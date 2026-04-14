Iba en su camioneta y la Policía lo bajó a punta de pistola por un error judicial

Un hombre de 36 años fue interceptado por la policía cuando circulaba en su camioneta, que había sido robada dos años atrás y luego recuperada, pero que aún figuraba con pedido de secuestro activo, lo que derivó en un operativo de alto riesgo en la calle.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.20 en la intersección de las calles 25 de Mayo y República de Nicaragua, donde efectivos de la Policía Local le cruzaron un patrullero a una Toyota Hilux y obligaron a descender a sus ocupantes a punta de pistola.

Según se observa en las imágenes registradas en el lugar, los agentes adoptaron una posición de tiro y ordenaron a los dos hombres que bajaran del vehículo. “¡Quieto eh! Manténgase mirando para adelante, me da la explicación luego”, le advirtió uno de los uniformados al conductor.

La camioneta presentaba un pedido de secuestro activo por robo desde el 26 de enero de 2025, con intervención de la Comisaría 16ta., lo que motivó el procedimiento.

Sin oponer resistencia, el conductor y su acompañante descendieron con las manos en alto. En ese momento, el propietario intentó aclarar la situación: “Tranquilos, la camioneta es mía, soy el titular, tengo toda la documentación. Supongo que no habrán levantado el pedido de secuestro”, explicó.

Sin embargo, los efectivos continuaron con el protocolo. “Estoy re tranquilo, no hace falta que me digas que estoy tranquilo”, le respondió uno de los policías ante las explicaciones del hombre.

Ambos fueron demorados preventivamente y trasladados junto con el vehículo a la comisaría 6ta., donde se realizaron las actuaciones correspondientes. “Increíble, nos están llevando a la comisaría”, comentó el conductor durante el traslado.

De acuerdo al parte oficial, personal policial verificó que la camioneta mantenía un pedido de secuestro vigente bajo la carátula “hurto agravado”, por lo que se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y a la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODEPA).

Tras la intervención de un perito verificador de la Jefatura Departamental y la constatación de la documentación presentada, se determinó que el vehículo pertenecía efectivamente al conductor, quien lo había recuperado con anterioridad.

Finalmente, una vez aclarada la situación administrativa y judicial, la camioneta fue restituida a su propietario y los hombres recuperaron la libertad.