Se conocieron detalles impactantes sobre la toma de rehén en el tren Roca

En las últimas horas se conocieron detalles del caso que tuvo como protagonista a un hombre había tomado como rehén a una joven de 21 años dentro de una formación del tren Roca, cuando se encontraba en la estación de Temperley, al sur del conurbano bonaerense.



En el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), mediante un significativo trabajo coordinado entre distintas dependencias de la Policía Federal Argentina (PFA), lograron capturar al hombre, quien tenía pedido de captura por abuso sexual.

El hecho ocurrió durante los habituales controles que realiza el personal bajo el régimen de Policía Adicional y a las órdenes de la División Comisaría FF.CC. Roca, en prevención de delitos federales. En ese contexto, mientras recorrían la estación, los efectivos fueron alertados por ocasionales transeúntes acerca de que un delincuente había cometido un hecho ilícito fuera del ámbito ferroviario y, en su huida, había ingresado a la terminal en cuestión.

Con la descripción aportada, los federales iniciaron la búsqueda y localizaron rápidamente al sospechoso. Sin embargo, al advertir la presencia de los uniformados, el hombre redujo dentro del vagón a una pasajera, tomándola como rehén con la finalidad de evitar su detención.

En ese preciso instante, extrajo de entre sus prendas una granada explosiva con la que amenazó al personal policial, indicando que la detonaría si intentaban arrestarlo. Paralelamente, y no conforme con dicha intimidación, mientras sostenía la granada con una mano, con la otra esgrimía una pistola con la que amedrentaba e inmovilizaba a su víctima.

Sin embargo, momentos más tarde, y gracias al profesionalismo del personal policial, tras una ardua negociación, el involucrado accedió a intercambiar a la mujer que mantenía cautiva por uno de los efectivos que habían arribado ante la emergencia, quien arriesgó desinteresadamente su vida a cambio de proteger a la joven.

Asimismo, gracias al alto nivel de persuasión de los servidores públicos, el implicado también accedió a que el personal policial evacuara a la totalidad de los pasajeros del coche, luego de lo cual el personal de la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFeR) estableció un perímetro de seguridad alrededor del vagón, permaneciendo luego en alerta y apoyo de la Brigada de Explosivos.

En ese sentido, minutos más tarde el agresor depuso completamente su actitud y entregó la granada y la pistola al personal interventor, quienes de manera inmediata lo redujeron y concretaron su aprehensión.

En esas circunstancias, y a solicitud de la Dirección General de Operaciones de la PFA, se hizo presente personal de la División Operaciones y Contramedidas, perteneciente a la Dirección General de Explosivos y Riesgos Especiales. Luego de que personal de la División Unidad de Prevención en Medios de Transporte estableciera un anillo de seguridad más amplio alrededor de la estación ferroviaria, los especialistas inspeccionaron el artefacto explosivo, constatando que se trataba de una granada de mano explosiva Fmk-2 Mod. 0.

Así las cosas, se pudo establecer que la misma contaba con su correspondiente carga explosiva y con todas sus partes constitutivas, a excepción de su tren de fuego y del seguro de transporte. Además, se constituyó en el lugar personal de la Unidad de Búsqueda de Evidencia, todos pertenecientes a la PFA, cuyos agentes realizaron las pericias de rigor y determinaron que la pistola incautada poseía ocho municiones en el cargador.

Delitos sexuales y robo

Paralelamente, se efectuó la identificación del implicado mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el cual arrojó que el mismo poseía un pedido de captura vigente, fechado en febrero del corriente año, por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, en concurso real con robo calificado por el empleo de arma”, a solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 Especializada en Violencia de Género, Familia y Abusos Sexuales, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del doctor Nicolás Pazzano.

Asimismo, al momento de inspeccionar sus pertenencias, se halló la suma de 216 mil pesos, monto que posteriormente se pudo establecer gracias a un fluido intercambio informativo con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que el mismo había sido sustraído a punta de pistola y mediante un disparo de arma de fuego (no lesionando a nadie), en el interior de un comercio mayorista de la zona, momentos antes de ingresar a la estación de Temperley; hecho por el que intervino la Comisaría 3ª de Lomas de Zamora.

En referencia a ese asalto, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N°19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Pablo Rossi, quien imputó al acusado por el delito de “Robo agravado por empleo de arma de fuego”, recayendo la causa en el Juzgado de Garantías N°5 de Lomas de Zamora.

Luego del procedimiento, se realizó la correspondiente consulta con el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Jorge Armella, Secretaría N°2 del Dr. Luis Damore, que dispuso caratular las actuaciones como “Privación ilegítima de la libertad, tenencia de artefacto explosivo y tenencia ilegal de arma de uso civil”.

Además, ordenó el secuestro de los elementos mencionados en el presente hecho, la realización de las pericias correspondientes y la remisión del acusado, de nacionalidad argentina y de 50 años de edad, a la División Comisaría FF.CC. Roca para llevar adelante las diligencias de rigor.

Debido a la magnitud del operativo, colaboraron el Departamento Grupos Especiales de Operaciones Federales (GEOF), el Departamento Cuerpo Guardia de Infantería, la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOUCAD), la División Operaciones Técnicas Especiales (DOTE) y la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza.