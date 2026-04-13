Robaron un auto, estaban jugados y protagonizaron una persecución al límite

Tres hombres y una mujer fueron detenidos luego de robar un auto en la localidad de Wilde y protagonizar una persecución a alta velocidad que se extendió por distintas calles de Avellaneda.

El hecho se inició cuando los delincuentes sustrajeron un Chevrolet Agile Classic y escaparon rápidamente del lugar. La víctima dio aviso al 911 y, a partir del sistema de lector de patentes, se logró ubicar el vehículo, lo que permitió activar un operativo de seguimiento en tiempo real.

Los operadores del Centro de Monitoreo coordinaron un operativo cerrojo mientras los sospechosos circulaban a gran velocidad, incluso en contramano y realizando maniobras peligrosas para evadir a los móviles policiales que intentaban interceptarlos.

La persecución se prolongó durante varios minutos hasta que los efectivos lograron cercar el vehículo. En ese momento, uno de los ocupantes descendió e intentó escapar a pie, aunque fue reducido a pocos metros.

Finalmente, los cuatro sospechosos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia, mientras que el auto robado fue recuperado y restituido a su propietario.