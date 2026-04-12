Salía con su hijo en el auto, la madre escapó de un robo con la llave y les dispararon

Una mujer y su hijo fueron víctimas de un violento intento de robo en el partido bonaerense de La Matanza, donde delincuentes armados intentaron sustraerles el vehículo y, al no poder ponerlo en marcha, efectuaron un disparo antes de darse a la fuga.

El hecho ocurrió cerca del mediodía en la intersección de las calles Patagonia, entre Tonelero y Puerto Argentino, cuando las víctimas se encontraban cargando pertenencias en el baúl y se disponían a retirarse. En ese momento, un vehículo les cruzó el paso y descendieron varios asaltantes.

Según se observa en imágenes de una cámara de seguridad, los delincuentes amenazaron a la mujer y al niño, obligándolos a bajar del rodado con las manos en alto. “¡Las llaves, tirame las llaves!”, se escucha gritar a uno de los agresores.

“¡Noooo!”, exclamó el menor al advertir la presencia de los ladrones armados, mientras se alejaba junto a su madre, ambos visiblemente conmocionados y abrazados.

Los sospechosos lograron subirse al vehículo, pero al intentar arrancarlo advirtieron que no contaban con la llave, que había quedado en poder de la mujer. En ese contexto, descendieron enfurecidos y uno de ellos efectuó al menos un disparo en dirección a las víctimas, que resultaron ilesas.

Finalmente, los delincuentes desistieron del robo y escaparon a gran velocidad sin lograr llevarse el auto.