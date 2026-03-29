Un gendarme se defendió a los tiros de un robo, mató a un motochorro e hirió a su cómplice

Un efectivo de Gendarmería Nacional se defendió a los tiros de un intento de robo en el partido bonaerense de Moreno, mató a uno de los delincuentes e hirió de gravedad a su cómplice.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.10 sobre la avenida Néstor Kirchner, entre Vasco da Gama y Capdevilla, en la localidad de Trujui, cuando el gendarme, identificado como Gerardo David Vieira, circulaba vestido de civil a bordo de una moto Honda XR250.

Según las fuentes, en esas circunstancias fue interceptado por dos asaltantes que se movilizaban en una moto Wave 110, quienes lo amenazaron al grito de “¡Bajate de la moto!” mientras exhibían un arma que luego se determinó era una réplica.

Ante esa situación, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y efectuó al menos cuatro disparos que impactaron en los sospechosos. En medio del forcejeo, los tres involucrados cayeron al asfalto.

Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los atacantes recibió un disparo en el tórax y fue trasladado por una ambulancia del SAME al hospital local, donde ingresó sin signos vitales. En tanto, el segundo delincuente sufrió heridas en el pecho y en la pierna derecha y permanece internado en estado crítico, bajo custodia policial.

Las fuentes señalaron que el episodio se produjo en medio de la lluvia y es investigado por la Justicia para determinar las circunstancias del hecho y establecer la mecánica precisa del enfrentamiento.