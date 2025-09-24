Tras la desaparición de una menor de 15 años y dos jóvenes de 20, encontraron tres cuerpos en la cámara séptica de una casa Florencio Varela

La Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza de la Policía Bonaerense halló tres cadáveres descuartizados en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, a la que se arribó por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona. El domicilio era ocupado por dos personas que limpiaban el lugar, en medio de un fuerte olor a lavandina, aseguraron fuentes policiales a la prensa. Allí, se hallaron rastros de sangre. Por lo pronto, la identidad de los cuerpos hallados no trascendió.

Hay cuatro personas arrestadas por el caso, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Son, se cree, los dueños de la casa allanada; la pareja encontrada en el allanamiento se habría encargado de limpiar el lugar.

La nueva hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas.

Antonio, abuelo de Morena Verdi, aseguró en declaraciones televisivas, a la espera de la identificación de los cuerpos: “Me enteré por mi yerno, que lo vio en la televisión. Yo me quedo acá, tampoco quiero recibir una muy mala noticia. Eran las 4 de la mañana y estaba arrodillado en la cama. Lo único que pedía era que aparezcan las nenas. No sé en qué andaban. Yo tengo 30 años, no dispongo de decirte a mi hijo a mis nietos en qué andan o de qué trabajan. Morena siempre me decía que trabajaba de camarera”.

La desaparición:

El último martes, familiares y vecinos de las jóvenes desaparecidas se reunieron para manifestarse en la rotonda de La Tablada, en el cruce de Monseñor Bufano y Crovara, el mismo punto donde fueron vistas por última vez, para exigir su hallazgo.

Norma, la madrina de Lara, la menor de las tres, dialogó con la prensa durante la manifestación. “Si está, que vuelva, si puede volver, que vuelva. Si la tienen secuestrada que la devuelvan. Me puedo esperar lo peor de este mundo, de este país. Nos vamos a quedar hasta que aparezcan las tres chicas. Hoy, mañana, pasado”, aseveró.

“Hay muchas versiones. Muchas cosas se dicen, algunas verdades, otras mentiras. Más allá de lo que hayan hecho las chicas, si eran prostitutas o lo que sea, me pongo en el lugar de hermana, de prima, y no tengo palabras para decir lo que sentimos nosotros que somos de acá, que las vemos siempre”, finalizó Norma.

Por el momento, fuentes judiciales estiman que el control de la investigación podría pasar a manos de una fiscalía de Florencio Varela, la posible zona donde se cometió el crimen. Sin embargo, altos funcionarios en la jurisdicción de Quilmes consultado por los medios aseguraron no tener información al respecto.

Una de las claves, el celular:

La camioneta con la patente adulterada y el registro del celular de una de las jóvenes desaparecidas fueron las únicas pistas en la búsqueda de Morena Verry, Brenda del Castillo, de 20 años, y Lara, de 15, que fueron vistas por última vez el viernes pasado a las 21.30, cuando abordaban el mencionado vehículo en una estación de servicio situada en la rotonda de La Tablada.

En las últimas horas los detectives de la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza apresaron a los sospechosos en Florencio Varela, cerca de la antena donde se había activado el celular de una de las tres jóvenes.

Según fuentes policiales, dos sospechosos fueron detenidos anoche en la esquina de Chañar y Jachal, en Florencio Varela. Hoy el equipo de investigadores comandado por el fiscal Gastón Duplaá deberá determinar si estaban en la camioneta blanca que abordaron las tres jóvenes y los indagará por la desaparición de Morena, Lara y Brenda.

Estos sospechosos fueron apresados en la zona en la que el viernes pasado a las 23.14, se activó el celular de Lara. Según el informe de la empresa de telefonía, el celular tuvo señal en la antena situada en Malta al 400, en el barrio Santa Rosa, de Florencio Varela.

Ante la posibilidad de que por la geolocalización del celular, las tres jóvenes pudieran estar en esa zona, los policías bonaerenses llegaron al lugar y detuvieron a dos sospechosos.

Con respecto al recorrido de la camioneta, los investigadores habían obtenido una imagen digitalizada de la Chevrolet Tracker blanca que abordaron las tres jóvenes.

A partir de esa foto, los investigadores pudieron identificar la patente. Ayer por la tarde, secuestraron el vehículo, pero no correspondía a la camioneta que abordaron las tres jóvenes.

Esto significa que el rodado, conducido por el hombre que habría citado a las tres jóvenes en la estación de servicio, usaba una patente adulterada. Esta había sido duplicada de otro vehículo.

Al seguir el recorrido de la camioneta blanca los investigadores perdieron el rastro en el cruce de Crovara y General Paz.

La última imagen de las jóvenes fue registrada por la cámara de seguridad instalada en el cruce de Crovara y El Tiburón. Esta circunstancia coincidió con la declaración de un testigo que afirmó que vio cuando las tres jóvenes abordaban la camioneta blanca.