“Estamos de paso”: Marcelo Tinelli estrenó su nuevo programa en Carnaval Stream rodeado de reconocidas figuras del humor

En el nuevo ciclo y faceta profesional, Marcelo Tinelli cuenta con distintas figuras conocidas, como su primo Luciano “El Tirri”, sus hijas Juana y Candelaria, Pachu Peña y Fede Bal.

Con un arranque muy arriba, que incluyó emoción, sketch, chistes muy a su estilo y algunos saludos, el famoso presentador comenzó "Estamos de paso", programa que se emitirá todos los martes de 20:00 a 22:00 por Carnaval Stream.

A medida que iban pasando los minutos después de las 20 horas, los números en el canal de Youtube fueron aumentando. Tinelli logró picos de hasta 79 mil espectadores conectados en vivo, y a la par, interactuando activamente y reaccionando a todo lo que iba sucediendo en el programa.

“La verdad es que estamos felices, estamos de paso, la vida realmente es un rato”, exclamó el conductor durante el arranque del programa en el que hicieron una parodia de humor y un imitador personificó al presidente Javier Milei.

"Estamos de paso", es un Big Show con base en el humor, un formato que lo acerca a sus orígenes en Videomatch, con sketches y propuestas pensadas para la risa y el entretenimiento familiar.

En detalle, quiénes acompañan a Marcelo Tinelli en Carnaval:

Tinelli se reinventa una vez más. Esta vez lo hace en formato streaming. Lejos de los grandes estudios de televisión, el conductor apuesta por una propuesta más íntima y descontracturada, acompañado por una selección de figuras que mezclan familia, viejos amigos y rostros populares del espectáculo argentino.

Como gran novedad, Tinelli suma a dos de sus hijas en pantalla: Candelaria “Cande” Tinelli, quien aportará su impronta artística y su mirada generacional. Juanita Tinelli, la menor del clan, que se suma por primera vez a un proyecto audiovisual con su padre.

Además, está presente su primo, el inconfundible Luciano “El Tirri”, con su estilo descontracturado y humor característico, figura infaltable en los proyectos más personales del conductor.

El componente humorístico está garantizado con la participación de varios nombres consagrados y otros que pisan fuerte:

- Pachu Peña, ícono del humor televisivo, regresa al lado de Tinelli para repetir la fórmula del absurdo y la risa.

- Sebastián Almada, otro clásico del humor uruguayo-argentino, aportará sketches y participaciones especiales.

- Iván Ramírez, conocido por su creatividad en redes, aportará un enfoque más digital y joven.

- Fede Bal, actor y conductor, se suma con intervenciones cómicas y contenido en exteriores.

- Sabrina Rojas, actriz y figura mediática, será parte de la dinámica con segmentos vinculados a la actualidad y el entretenimiento.

- Carla Conte, conductora y actriz, completa el elenco con una visión crítica y humorística de los temas del día.

La programación completa de Carnaval Stream:

- Cónclave – Lunes | 20 a 22:30

- Revueltos – Miércoles | 20 a 22

- Ciudadano Duka – Martes y Viernes | 21 a 00

- Estamos de paso – Martes y Viernes | 20 a 22

- Visitantes – Miércoles | 22 a 00

- La Motosierra de Toti – Lunes a Viernes | 11 a 13

- Data Clave – Lunes a Viernes | 13 a 15

- El Bulo de Viviana – Lunes a Viernes | 18 a 20

- Fractura Expuesta – Lunes y Jueves | 16 a 18

- Certoide – Viernes | 16 a 18