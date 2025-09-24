Robaron un auto con mercadería, escaparon por un pasillo de la villa 20 y los encontraron escondidos en una casa

La Policía de la Ciudad recuperó un auto robado y detuvo a tres ladrones armados tras un operativo realizado en el barrio de Villa Lugano.

Todo comenzó cuando el damnificado alertó al 911 sobre el robo de su vehículo, un Chevrolet Corsa gris, por parte de tres delincuentes armados en la intersección de Ordoñez y Oliden.

Inmediatamente el personal policial se trasladó al lugar y halló el rodado sustraído y a dos de los ladrones descendiendo del mismo, dándose a la fuga hacia el interior del Barrio 20.

Minutos más tarde, los agentes detuvieron a los tres imputados escondidos en la planta alta de una vivienda ubicada en la intersección de Pola y José Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez.

Durante el procedimiento se incautó un revólver calibre 32 con municiones y un morral con tres teléfonos celulares, uno de ellos reconocido por el damnificado como de su propiedad.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia por “Robo agravado y portación de arma de fuego”.