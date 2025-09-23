Así se llevaron la caja fuerte de la casa de Pampita

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo en los barrios de Once y La Boca a nueve delincuentes, siete chilenos, un colombiano y un venezolano, vinculados al robo en la propiedad de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain.



Los procedimientos, que fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3, permitieron la detención de siete de los acusados en un hotel de Once y el octavo en la zona de La Boca, cuando circulaba en un Fiat Cronos.

En lo que respecta al hotel de Callao al 40, los investigadores llegaron al lugar gracias a las cámaras de seguridad y el trabajo del Centro de Monitoreo Urbano que permitió identificar a uno de los rodados que apoyaba a los ladrones durante la huida el día del robo.

El seguimiento del vehículo terminó en el hotel, donde ingresaron cinco de los imputados. Esa información fue acercada a la fiscalía quien autorizó esta tarde a ingresar al inmueble e identificar a sus ocupantes.

En el momento en el que el personal policial ingresó los sospechosos quisieron escapar y allí fueron detenidos.

Además, en una de las habitaciones se encontraron abandonados los objetos que la víctima reconoció como propios, además de herramientas utilizadas para cometer ilícitos como ganzúas y palancas.

Por otra parte, de manera simultánea, se detuvo en La Boca a otro de los autos investigados, un Cronos negro, que servía de apoyo a la banda y además se detuvo a un venezolano que también está vinculado al hecho.

Como parte de la investigación ya se había secuestrado ayer un vehículo Volkswagen Suran, utilizado para cargar la caja de seguridad sustraída.

Los delincuentes habrían entrado el viernes por la noche a la casa de la modelo violentando una puerta que da al patio del fondo de la casa que linda con vías del ferrocarril.

Estuvieron 5 horas adentro de la propiedad y sacaron la caja fuerte por la puerta. Cinco de los ladrones actuaron con guantes y las caras tapadas. Tres de los chilenos habían ingresado al país en forma ilegal, tenían antecedentes y pedido de captura internacional, uno por matar a un carabinero en Chile y otro por robo.

Interviene en el hecho la Fiscalía Nº48, a cargo del Dr. Eduardo Rosende, Sec.retarìa Única del Dr. Guillermo Rosasco.