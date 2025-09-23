Intentaron robar una casa, huyeron por la Panamericana y destrozaron la barrera del peaje

En Don Torcuato, agentes del Centro de Operaciones (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires protagonizaron una intensa persecución que terminó con cuatro sospechosos detenidos por intentar robar en una vivienda.

Todo el procedimiento quedó registrado por los dispositivos de video vigilancia. Un vecino dio aviso del ilícito a través de la plataforma Alerta Tigre Global, manifestando que cuatro individuos pretendieron robar en una casa y habían huido raudamente con un vehículo sin dominio.

Inmediatamente se activó el protocolo de seguridad, se dio a viso a los móviles que patrullaban la zona y comenzó la persecución de los ladrones, que escaparon con uno de ellos adentro del baúl. Tomaron por Chile para doblar en Riobamba y huyeron por Panamericana en sentido a CABA.





A toda velocidad, los delincuentes destrozaron con el auto la barrera del peaje y cayeron tras una persecución que terminó en Buenos Aires,

Los efectivos lograron interceptar el rodado y detener a los cuatro individuos a bordo. Todos fueron traslalados a la comisaría y puestos a disposición de la Justicia.