Cuatro delincuentes atacaron a un jubilado a punta de pistola y le robaron el vehículo en 15 segundos

Un jubilado fue asaltado por cuatro delincuentes armados que lo interceptaron en la puerta de su casa en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza, y se dieron a la fuga con su vehículo y otras pertenencias.

El hecho, que recién trascendió en las últimas horas, ocurrió minutos después de las 16 en Mariano Moreno y Helguera y la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

La víctima estacionó su auto, un Toyota Etios, arriba de la vereda y ya se habpía bajado cuando fue sorprendido por los delincuentes que llegaron caminando por la vereda, lo rodearon y a punta de pistola lo despojaron de sus objetos personales y del auto.

Tras el ataque, los ladrones escaparon a toda velocidad. El jubilado resultó ileso, aunque en estado de shock por la situación vivida.

La policía inició un operativo cerrojo en la zona para intentar dar con los asaltantes, mientras los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los sospechosos.