El Gobierno también extendió la quita temporal de retenciones a las carnes bovinas y avícolas hasta el 31 de octubre



El Ejecutivo nacional amplió la política de retenciones cero, que hasta el momento abarcaba los principales granos y subproductos, al incluir la exportación de carnes avícolas y bovinas. La tiene vigencia hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta alcanzar las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por 7.000 millones de dólares, según lo establece el Decreto 685/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La medida se inscribe en el marco de una estrategia para estimular el ingreso de divisas, en un contexto de tensión cambiaria. Como requisito, los exportadores deben liquidar al menos el 90% de las divisas provenientes de operaciones dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la DJVE. Este esquema se aplica para los productos agrícolas, según la norma publicada, y la expectativa es que el mecanismo sea similar para la exportación de carne.

“El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025. Este el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”, enfatizó Adorni en su cuenta de la red social X.

La eliminación de retenciones al sector agroindustrial había sido reclamada por productores y entidades rurales, y anteriormente se aplicaba a soja, trigo, maíz y subproductos. La ampliación del beneficio a las carnes busca fortalecer la competitividad exportadora y acelerar el flujo de dólares hacia el sistema financiero, bajo un control institucional a cargo del Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

El Gobierno avanzó con esta medida y no era algo que el sector esperaba, aunque lo venía reclamando desde hace meses. Sin embargo, la tensión cambiaria generada a partir del fracaso electoral en la provincia de Buenos Aires y los traspiés obtenidos en el Congreso la semana pasada motivaron fuertemente la dolarización y la divisa cerró el viernes por encima de los $1.500, a pesar de una agresiva intervención del Banco Central.



"Si lo han hecho es que es viable”:

“Ante una situación de crisis, los gobiernos habitualmente actuaban ante emergencias diciendo ‘vamos a subir el impuesto’. Recordemos el impuesto al cheque que venía por un ratito y llevamos más de 20 años”, expresó el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.

Y continuó: “Es la primera vez que ante una situación de necesidad el gobierno baja impuestos en vez de subirlos. Hoy nos encontramos en una situación en donde los muchos dirigentes que fueron antecesores míos hemos buscado durante mucho tiempo, de no hablar más de derecho de exportación, por lo menos de manera temporal”.

“Eso abre un juego importante de ver cómo se transita esto para seguir insistiendo en que sea permanente. Si lo han hecho es que es viable. Me parece una buena muestra”, afirmó.

No es la primera vez que el Gobierno implementa bajas de este tipo. A inicios de 2025, el Gobierno redujo en un 20% las retenciones hasta fines de junio y eliminó el gravamen para las economías regionales, con el objetivo de estimular la liquidación de divisas. La reversión parcial de la medida en julio mostró la dificultad para sostener estos incentivos por tiempo prolongado, en un escenario donde la dinámica fiscal y cambiaria exigen ajustes constantes.

La reciente inclusión de las carnes avícolas y bovinas en el beneficio de retenciones cero, vigente hasta el 31 de octubre, amplía aun más el alcance del paquete para fortalecer la oferta de dólares en el corto plazo.