Piratas del asfalto robaban camiones, desenganchaban el acoplado y lo pasaban a otro vehículo

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda de piratas del asfalto que en junio pasado había robado a mano armada una carga de leche en polvo destinada a exportación en la zona portuaria de Retiro. La detención de un hombre y una mujer se llevó a cabo en dos allanamientos en el partido bonaerense de Merlo.

La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC 4) de la Policía de la Ciudad, luego de que el 13 de junio pasado un conductor de un camión que se disponía a entregar la carga en una terminal para exportación fuera asaltado a punta de pistola. Posteriormente, el conductor fue llevado y liberado en la jurisdicción de la Comuna 4.

Los delincuentes se llevaron el camión con el semirremolque que sostenía el contenedor con la carga de leche. De acuerdo con las averiguaciones, los ladrones desenganchaban el acoplado y lo pasaban a otro camión, con cambios de patente, con la intención de despistar y complicar el seguimiento.

Los investigadores de la DIC 4 realizaron tareas de campo en Ciudad y Provincia, analizaron redes sociales y activación de antenas, y contaron con el apoyo de los registros y la línea de tiempo que ofrece el sistema del Anillo Digital. Gracias a esto, lograron dar con el recorrido del transporte utilizado para llevarse la carga robada.

La investigación condujo a los detectives de la Policía de la Ciudad a la localidad de Libertad, en el partido de Merlo, donde se llevaron a cabo allanamientos en una casa tipo quinta y un predio contiguo, ubicados sobre la calle Bermejo.

Dichas acciones fueron ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, a cargo de la Dra. Karina Nancy Rodríguez, Secretaría 152 del Dr. Federico Laderach, ante el Juzgado de Garantías N°1 de Morón, a cargo de la Dra. Laura Pinto, Secretaría del Dr. Facundo Agamelli.

Durante los procedimientos, los oficiales incautaron un contenedor con la numeración oculta y repintada, así como un paquete de leche Regina, de 25 kilos, el cual formaba parte de la carga asaltada. Asimismo, se decomisaron un comprobante de la revisión técnica vehicular del camión utilizado para el traslado del contenedor, un formulario de control, dos facturas de carga de combustible, un remito de código de la empresa exportadora y dos equipos de comunicaciones trunking privados.

En el lugar se encontraban los dos imputados, un hombre argentino de 62 años y una mujer paraguaya de 29 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.