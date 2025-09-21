Trasladaban cocaína en una avioneta y la escondían en una fosa camuflada con tierra: secuestraron 50 kilos

Luego de una gran investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, la Gendarmería Nacional Argentina detuvo a cinco integrantes de una banda narco implicada en el tráfico de cocaína hallada en una avioneta en enero pasado. Las detenciones se hicieron en seis inmuebles en CABA y en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Además, se incautaron cerca de 50 kilos de la droga.



Las pesquisas para identificar a los narcos fueron efectuadas por los gendarmes durante seis meses y tras inteligencia, detectaron la logística de una organización transnacional que operaba en Brasil, Bolivia, Perú y Argentina.





Los narcos trasladaban droga en una avioneta y la escondían en una fosa camuflada con tierra en el búnker subterráneo de una quinta. La banda estaba vinculada a una ex Miss Bolivia.



Los integrantes de la organización habían construido un point en una precaria casa para guardar los panes. Se accedía a él por una puerta de chapa y una escalera de material. Allí incautaron 23 kilos de cocaína acondicionados en una habitación.



Todo comenzó cuando luego de arduas vigilancias, una aeronave Cessna 210 fue encontrada con 358 kilos de cocaína en la localidad de Ibicuy (Entre Ríos) el 22 de enero de este año por la policía provincial, con apoyo del Escuadrón 56 “Gualeguaychú” y la Unidad de Inteligencia Criminal “Gualeguaychú” de Gendarmería Nacional Argentina. En esa oportunidad, el piloto de nacionalidad brasilera y una mujer de nacionalidad peruana fueron detenidos.



A partir de febrero, por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú y con la intervención del Fiscal Federal Pedro Rebollo y la Procuraduría de Narcocriminalidad, el Escuadrón de Operaciones Antidrogas de GNA llevó a cabo las tareas investigativas mediante las cuales constataron que se trataba de una organización transnacional con ramificaciones en la República Federativa de Brasil, Estado Plurinacional de Bolivia, República del Perú y en nuestro territorio nacional.



Luego, el 24 de junio, los efectivos allanaron cuatro domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en Carlos Casares, donde detuvieron a un piloto de nacionalidad peruana vinculado con la red de narcotráfico aéreo. Cabe destacar que entre los elementos incautados en esa ocasión, había un simulador de vuelo con el que realizaban prácticas para luego realizar la logística de traslados aéreos.