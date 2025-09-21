Fabricaban termos con metales peligrosos para la salud y los vendían con sellos “Stanley” falsificados

Una investigación policial permitió dar con una banda que vendía por WhatsApp termos, mates, bombillas y jarros térmicos manufacturados con metales peligrosos para la salud.

La fiscalía solicitó un allanamiento en el depósito ubicado en Andalgalá al 1100 y una inspección en una gráfica ubicada sobre la calle San Pedro, en el barrio de Parque Avellaneda.

El domicilio de la calle Andalgalá era una casa convertida en depósito, donde los oficiales encontraron 12.668 productos, muchos de ellos embalados, otros en estanterías, y lotes en blanco sin estampar.

En el lugar, había termos, jarras y vasos térmicos, mates, bombillas con la inscripción “Stanley”. Junto al packaging los detectives descubrieron una factura de una segunda imprenta que también fue allanada en Liniers.

La peligrosidad de estos productos falsificados reside en los materiales con los que están fabricados que se encuentran prohibidos por la legislación nacional, la normativa del Mercosur y el Código Alimentario de la Argentina.

La AGIP y la AGC labraron varias actas por falencias en materia de seguridad y la Justicia ordenó la incautación de toda la mercadería, cuyo valor se estimó por encima de los 500 millones de pesos.