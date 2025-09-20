Escapaba por General Paz en un auto robado y tras una larga persecución terminó chocando contra un patrullero

Un hombre que se movía en una Volkswagen Suran gris robada fue arrestado luego de una vertiginosa persecución por la General Paz.

Todo comenzó cuando el sistema de cámaras del Anillo Digital de la Ciudad de Buenos Aires, detectó que la patente del rodado había sido adulterada y que el auto en cuestión tenía un pedido de secuestro activo.

Al ser alertados por los efectivos, el delincuente hizo caso omiso y se dio a la fuga a toda velocidad en sentido a 2 de Abril.

Tras una coordinada maniobra entre operadores de cámara y efectivos motorizados, un móvil logró interponerse en el camino del asaltante que no logró esquivarlo y lo chocó de lleno, destrozando la parte delantera de la Surán.

Dentro encontraron $100.000 en efectivo, documentos, un celular y las llaves de un segundo auto estacionado en calle Saladillo. Allí, los oficiales corroboraron que se trataba de otro vehículo robado.