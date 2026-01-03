¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Pidió cargar la SUBE, se metió por una ventanita y le vació la caja registradora

Dos delincuentes realizaron un violento asalto en un kiosco de Luis Guillón luego de simular una compra. Al haber poca plata, se llevaron cigarrillos y vodka.
 

Por Redacción

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 10:57

Por la hora y para protegerse, la empleada de un comercio cerró la puerta principal con llave y dejó abierta solo una pequeña ventana para el expendio de mercadería. 

Sin embargo, esto no detuvo a dos asaltantes que se presentaron simulando querer cargar la SUBE. 

Una vez distraída la cajera, uno de ellos se metió con una maniobra de circo por un hueco diminuto. Ya adentro la amenazó y le exigió la recaudación. “¿Y la plata?”, preguntó frustrado el ladrón al ver que era poca. 

El cómplice le pasó un bolso y se llevó, además de lo poco que quedaba, varios paquetes de cigarrillos y una botella de vodka.

