Iba en una moto sin documentación y chocó con una camioneta en una rotonda

Un motociclista que circulaba sin la documentación correspondiente resultó herido a la madrugada al chocar contra un auto en la rotonda de Ruta 27 y Fader, en la localidad bonaerense de Benavídez, informaron fuentes municipales.

El siniestro quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que permitió que un móvil en patrullaje llegara rápidamente al lugar para asistir a los involucrados.

Según se indicó, la moto impactó contra un vehículo que tenía prioridad de paso, lo que provocó la caída del conductor sobre el asfalto.

Personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET) se hizo presente para brindar atención médica, aunque no se dispusieron traslados a centros de salud.

En tanto, agentes del COT constataron que el motociclista no tenía la documentación para circular y procedieron al secuestro del rodado.