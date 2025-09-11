Seis ladrones armados y un brutal robo a una joyería: se llevaron dinero y joyas de la caja fuerte

Seis hombres armados protagonizaron un violento asalto a una joyería ubicada en la avenida Luro, a metros de la calle López May, en el centro comercial de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza.

El hecho, que recién trascendió en las últimas horas, ocurrió el viernes 5 por la mañana y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.





Los delincuentes irrumpieron con extrema violencia, saltaron el mostrador y en medio de escenas de pánico redujeron a empleados y clientes a punta dde pistola.

Al propietario lo tiraron al piso y le pegaron culatazos mientras lo encañonaban y amenazaban con dispararle en la cabeza para obligarlo a abrir la bóveda. Sin perder tiempo, guardaron los fajos de billetes y joyas en mochilas.

Los asaltantes escaparon en tres motos de alta cilindrada y habrían contado con un auto como apoyo logístico, en el que aguardaban otros cómplices.

Vecinos y comerciantes expresaron su preocupación por la reiteración de robos en la zona y reclamaron mayor presencia policial.