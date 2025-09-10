La empleada de una panadería les dio de comer a dos pibes y la atacaron para robarle

Dos hombres que simularon estar en situación de calle ingresaron a una panadería del partido bonaerense de Merlo, pidieron pan a la empleada y luego la atacaron para robar la recaudación del comercio.

El hecho ocurrió en la localidad de Mariano Acosta, en un local ubicado sobre la calle Trelles al 2600, donde los agresores se acercaron con un pedido de comida: “¿Tenés un pancito? Por favor”, dijeron a la trabajadora.

La empleada les entregó dos miñones, pero los hombres reclamaron más. Al explicarles que no podía darles porque “la estaba mirando el patrón” y señalarles las cámaras de seguridad, los atacantes saltaron el mostrador y la redujeron.

Mientras la insultaban y le ordenaban que agachara la cabeza, sustrajeron el dinero de la caja registradora. “Llevate todo, pero dame el celu”, alcanzó a suplicar la víctima, quien resultó ilesa.

Tras el violento hecho, los asaltantes escaparon y son buscados por la policía de la jurisdicción. Los investigadores analizan las cpamaras de seguridad para identificarlos.