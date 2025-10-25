Tirotearon un hospital y usaron un aguantadero para esconderse: un delincuente de 16 años detenido

Un operativo conjunto entre varias fuerzas policiales permitió avanzar con la investigación por el tiroteo al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez sucedido el pasado 16 de octubre.

La Policía de Investigaciones rastreó a varios sospechosos hasta el barrio Triángulo. Allí allanaron un domicilio en Dean Funes 4400 y Felipe Moré al 4300.

Producto de los procedimientos arrestaron a cuatro personas, entre ellas un menor de 16 años que presuntamente habrían atacado a tiros el nosocomio desde arriba de una moto como parte de un mensaje narco.

Los efectivos secuestraron teléfonos celulares, indumentaria y documentación de interés para la causa.

El joven de 16 fue puesto a disposición de la Justicia de Menores, al mismo tiempo que ya hay otros tres detenidos que serán imputados en los próximos días.