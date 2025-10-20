Cayó una pareja en Belgrano que circulaba en un auto robado con las patentes cambiadas

La Policía de la Ciudad detuvo a una pareja de 32 y 36 años luego de que el Anillo Digital detectara que las patentes del vehículo en el que circulaban por la avenida del Libertador estaban denunciadas por robo.

El hecho se registró cuando el sistema identificó el paso de un auto Toyota Corolla blanco con una patente que correspondía a otro vehículo de la misma marca pero gris y que había sido denunciada como robada días antes.

De inmediato, personal policial emitió una alerta y con el seguimiento realizado en tiempo real por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) un móvil de la Comisaría Vecinal 13B logró interceptar al vehículo en del Libertador y Quesada.

En el lugar fueron identificados un hombre de 36 años y una mujer de 32 años, quienes no poseían documentación del rodado.

Además, al verificar el número de chasis, se constató que correspondía a un vehículo con pedido de secuestro activo por hurto desde el mes de junio.

Por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, a cargo del Dr. Schenhl, Secretaría N° 71, se labraron actuaciones por “Robo y Encubrimiento”, se dispuso la detención de ambos involucrados y el secuestro del vehículo.

El sistema de Anillo Digital emplea 832 cámaras lectoras de patentes desplegadas para cubrir los 78 puntos de entrada y salida de la ciudad, además de ubicarse en la avenida General Paz y en los puentes sobre el Riachuelo. Más de tres millones de vehículos son identificados cada día.

Esos lectores disparan alertas que son recibidas en los centros de control del Anillo Digital dispuestos en las zonas sur y norte de la Ciudad desde donde los operadores guían a los patrulleros hasta el objetivo.