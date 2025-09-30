Soda Stereo vuelve a los escenarios con "Ecos": un show único y tecnológico con Gustavo Cerati presente

El grupo musical que marcó generaciones y transformó la historia del rock en español, sigue rompiendo barreras y convocando multitudes.



La idea de volver a ver a Gustavo Cerati (en forma virtual, ya que murió en septiembre de 2014), Charly Alberti y Zeta Bosio fue validada por un sinfín de espectadores.



El espectáculo le dará la posibilidad a quienes nunca pudieron verlos, de hacerlo. Las entradas para el novedoso espectáculo comienzan en los $60.000 y pueden conseguirse en www.movistararena.com.ar.



Detalles del show:



"Ecos" no tiene invitados ni cantante o guitarrista nuevo. Charly y Zeta estarán presentes, tocando en vivo sobre el escenario, y Gustavo los acompañará gracias a la ayuda de la última tecnología disponible y no a través de videos de archivo. (Esto último viene resaltado con signos de admiración).





No es tributo ni homenaje, no es una re edición de Gracias Totales (el show que hicieron por toda América con vocalistas elegidos para la ocasión y cada uno en un tema distinto de la banda).