"Duermo con mis papás": la sorpresiva confesión de Sebastián Yatra en el stream de Luzu

Sebastián Yatra llegó a la Argentina para presentar su gira “Entre tanta gente tour”, que tendrá lugar el próximo 15 de abril en el Movistar Arena.



En este marco, el cantante participó en un programa de streaming y compartió detalles de su visita y de lo que prepara para su público local.



Entre todas sus declaraciones, una confesión se llevó toda la atención y provocó la reacción de miles de usuarios que estaban viendo el programa en vivo. A sus 31 años, el cantante colombiano todavía duerme en la cama de sus padres.



Confesó que duerme en el medio de su mamá y su papá cuando va de visita a su hogar familiar. "¿Es verdad que a veces cuando visitas a tus viejos dormís con ellos?", le preguntó el conductor del programa, Nicolás Occhiato, a lo que el artista respondió: "Siempre todavía, claro parece, además mis papás tienen la cama esa que se levanta el respaldar".



Yatra explicó que ve muy poco a su familia debido a la exigente agenda artística que tiene y cuando por fin está junto a sus seres queridos, intenta aprovechar al máximo el tiempo.



“Yo veo poco a mis papás, cuándo voy allá voy y duermo en la cama de ellos. Lo siento porque a veces se pasan al sofá para yo poder dormir en la cama, pero es un momento que llegó ahí, me quedo leyendo como una hora, pongo música de piano, nos quedamos hablando y me duermo ahí", relató.



La infancia atravesada por el narcotráfico y la experiencia privado de su liberad:



El cantante de 31 años creció en Miami debido a que toda su familia tuvo que trasladarse desde la ciudad de Medellín a los Estados Unidos para huir de la violencia del narcotráfico que imperaba durante los años 90.



La situación en el entorno de la familia de Yatra - cuyo verdadero apellido es Obando Giraldo y pertenece a las familias más adineradas de Colombia- era muy difícil.



Fueron víctimas de reiteradas amenazas, incluso su tío llegó a ser secuestrado por las mafias del cártel colombiano.



“Medellín era un lugar lleno de narcotráfico. Un lugar que en ese momento estaba bien difícil. Mi papá, llegó a un punto en el que andaba él mismo con pistola para defenderse por cualquier cosa”, reveló el cantante en una ocasión.



Yatra además es muy unido a sus hermanos Andrés y Juan Manuel, que son mayores que él pero con los que se lleva poco tiempo.





En la misma entrevista en el streaming argentino, el cantante reveló otra anécdota que dejó sorprendidos a toda la mesa. "Estuve preso por cosas de la vida", confesó el artista recordando el desafortunado hecho en una prisión de Estados Unidos. Yatra permaneció 27 horas privado de su libertad luego de una pelea en el hotel donde se hospedaba.



El exnovio de Tini Stoessel recordó el episodio con mucho humor y según él, su arresto fue el resultado de una serie de eventos desafortunados mientras celebraba con amigos en la playa.



El significado de su nombre artístico:





El apodo "Yatra", utilizado por el cantante Sebastián Obando Giraldo, proviene del hindi/sánscrito y significa "camino sagrado a lo divino" o simplemente "camino". Fue elegido por consejo de su madre debido a su significado espiritual y su sonoridad internacional, representando su camino personal hacia el amor y la música.



“Para mí es el camino hacia el despertar, hacia el iluminar, hacia el conectar con este camino de estar vivos”, explicó.