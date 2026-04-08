“No murió nadie de suerte”: atacaron a piedrazos a un micro con hinchas de Boca cuando salía de Chile

Después del debut victorioso de Boca en la Copa Libertadores por 2-1 ante la Universidad Católica en Chile, un micro que transportaba hinchas de regreso a Argentina fue ferozmente apedreado.

Según trascendió, el micro en el que viajaban fue atacado en al menos cuatro oportunidades mientras circulaba por la ruta.

Tal como lo informó el periodista “Tato” Aguilera a través de sus redes sociales, hubo hinchas heridos, aunque ninguno de gravedad, y el colectivo continuó su viaje con destino a Mendoza.

Debajo de su tuit, algunos hinchas aportaron más imágenes y datos, confirmando la gravedad de los hechos: "No murió nadie de suerte nada más".

El hecho se produjo en el marco del reciente triunfo del conjunto Xeneize, que se impuso ante el equipo Chileno en el arranque del certamen continental. Tras el partido, los hinchas emprendieron el viaje de regreso, pero el trayecto se convirtió en una pesadilla.

De acuerdo a los primeros reportes, el colectivo fue interceptado y agredido en distintos tramos del recorrido. Si bien no se precisaron aún los lugares exactos de cada ataque, testigos relataron que el micro recibió impactos —presuntamente de piedras u otros objetos contundentes— que provocaron roturas en las ventanillas y lesiones en algunos pasajeros.

Una previa marcada por la violencia:

Antes del partido, hinchas de Boca fueron víctimas de un violento asalto en las inmediaciones del hotel donde se hospedó el plantel. El hecho ocurrió el lunes por la noche en la previa del partido ante Universidad Católica.

Según informaron medios locales, un grupo de siete delincuentes armados que vestían camisetas de Colo Colo interceptó a simpatizantes del Xeneize y les robó pertenencias personales mediante amenazas con armas de fuego.

De acuerdo a lo publicado por AS Chile, los atacantes podrían estar vinculados a una barra, en lo que se interpreta como una posible “revancha” viejos antecedentes entre ambas hinchadas.

Boca venció 2-1 a la Universidad Católica en Chile:

El Xeneize se impuso al conjunto trasandino por la primera fecha del certamen continental y alcanzó 10 partidos sin perder entre todas las competencias.

Los goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, uno en cada tiempo, desnivelaron la historia en favor Boca, que debió sufrir hasta el final por el descuento de Juan Díaz en el cuarto de hora final.

El equipo de Claudio Úbeda logró su tercera victoria consecutiva, luego de sus alegrías contra Instituto y Talleres, y llega en buena forma al clásico de este sábado desde las 19:30 contra Independiente en la Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura. Luego de ese encuentro, deberá recibir el martes a partir de las 21 a Barcelona de Ecuador como local por la Libertadores y el domingo 19 de abril chocará con River Plate en el Monumental.