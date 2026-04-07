Se jugó la vida para defender a su hija de un violento ataque motochorro

Una mujer se jugó la vida para defender a su hija adolescente durante un violento robo protagonizado por motochorros en la localidad bonaerense de Moreno, cuando ambas se encontraban realizando una compra desde la vereda de un comercio.

El hecho ocurrió en la zona de Villa Nueva, donde las víctimas estaban terminando de pagar cuando fueron sorprendidas por dos delincuentes que se movilizaban en moto.

Uno de los asaltantes descendió del rodado y atacó por la espalda a la joven, a quien tomó del cuello para arrebatarle el teléfono celular.

Ante la situación, la madre intervino de inmediato y enfrentó al ladrón. En medio de un forcejeo, los tres cayeron al piso, en una escena de extrema tensión.

Tras el enfrentamiento, el agresor logró reincorporarse y escapó junto a su cómplice, que lo aguardaba a pocos metros a bordo de la moto. Ambos huyeron a gran velocidad.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona, que fueron testigos del violento asalto. Los investigadores buscan identificar a los sospechosos.