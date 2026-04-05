Rescataron a un nene de 11 años con autismo: su papá lo tenía encerrado en una jaula

Un niño de 11 años autismo fue rescatado por la Policía bonaerense tras permanecer encerrado por su padre en una jaula de madera en el fondo de su vivienda, en un hecho que es investigado como privación ilegal de la libertad agravada y reducción a la servidumbre.

El operativo se inició a partir de un llamado al 911 realizado por una vecina que alertó que en una casa de la zona se escuchaban gritos constantes de un menor que pedía auxilio. Según su testimonio, la situación se extendía desde hacía al menos diez días y, en la jornada del rescate, el hombre efectuaba disparos al aire.

Efectivos de las comisarías 14ta y 16ta se presentaron en una vivienda ubicada en calle 168 entre 41 y 42, donde fueron recibidos por un hombre que se identificó como Edgardo Luis Romero Cornell, de 64 años, profesor de Química jubilado. Mientras dialogaban con el sospechoso, los agentes oyeron desde el interior los gritos de una persona menor de edad que clamaba “¡auxilio!”, entre llantos.

Ante esa situación, el personal ingresó al inmueble y halló en el fondo de la propiedad una casilla de fabricación precaria, de aproximadamente dos por dos metros, con cerramientos y trabas colocadas desde el exterior.

En el interior se encontraba el niño, semidesnudo, descalzo y con un pañal de tela, quien presentaba dificultades para expresarse y evidenciaba un marcado estado de angustia. De inmediato fue liberado por los uniformados.

Según indicaron fuentes del caso, el padre manifestó que el menor —su único hijo— tiene TEA y que lo mantenía encerrado “por su seguridad y la de terceros”, explicación que es evaluada por la Justicia.

Durante el procedimiento, el hombre entregó una escopeta y municiones que fueron secuestradas de manera preventiva.

Por disposición de la fiscal Cecilia Corfield, el acusado fue aprehendido y quedó imputado por los delitos de reducción a la servidumbre y privación ilegal de la libertad agravada por tratarse de un menor de edad. Será indagado en las próximas horas.

En tanto, el niño quedó bajo resguardo de su madre, de 53 años y oriunda de El Salvador, mientras se analiza su situación familiar. Voceros señalaron que también se investiga si la mujer podría ser víctima de violencia de género.

Tras el rescate, el menor fue asistido y se constató que se encontraba en estado de vulnerabilidad, con dificultades en la comunicación y signos de estrés emocional, por lo que se dispuso su evaluación integral por equipos especializados.