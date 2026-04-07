“Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás”: el mensaje de Donald Trump a Irán

Horas antes de que se venza el plazo para el ultimátum que le dio al régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, el presidente norteamericano, Donald Trump, lanzó una fuerte amenaza al advertir que “una civilización entera morirá esta noche”, en referencia a los ataques que podría ejecutar Estados Unidos a infraestructura energética y civil iraní en caso de que no se llegue a un acuerdo.

Sin embargo, según trascendidos, la Casa Blanca negó que esté evaluando el uso de armas nucleares en Irán.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió el líder republicano en su cuenta de Truth Social, en momentos en que la guerra en Medio Oriente atraviesa un día crucial.

El presidente iraní publicó un fuerte comunicado, a horas de que termine el ultimátum de Estados Unidos y afirmó: "Estamos dispuestos a morir".

El mensaje de Trump marca una escalada en su retórica agresiva hacia Teherán, luego de 39 días de guerra, y pareciera allanar el camino para concretar su amenaza de “arrasar” la infraestructura del país con una ofensiva esta noche, aunque aún hay frenéticas negociaciones en curso.

“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, añadió Trump, que puso como plazo al régimen las 20 (hora de Washington, las 21 en la Argentina) de este martes.

En las últimas horas, Estados Unidos y los mediadores regionales continuaron sus gestiones para lograr un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir a un fin de la guerra con Irán. Sin embargo, se lograron escasos avances con los negociadores iraníes, según informaron funcionarios norteamericanos y paquistaníes al tanto del asunto a medios internacionales.

“Espero que los iraníes actúen con sensatez. Quedan 12 horas para la fecha límite fijada por el presidente; hasta entonces habrá muchas negociaciones y espero que lleguen a una buena conclusión", señaló el vicepresidente norteamericano, JD Vance, que integra el equipo negociador de la Casa Blanca junto al enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, yerno del magnate.

En tanto, antes de que Trump publicara su mensaje en Truth Social, medios estatales iraníes reportaron este martes ataques contra la isla de Kharg, un punto neurálgico desde el que se exporta la mayor parte del petróleo del país y clave para el control del estrecho de Ormuz.

Fueron confirmados luego por funcionarios norteamericanos, citados por The Wall Street Journal. Estados Unidos atacó más de 50 objetivos en la isla, según uno de ellos.

“El enemigo estadounidense-sionista efectuó varios ataques en la isla de Kharg, y se escucharon allí varias explosiones”, indicó la agencia de prensa Mehr.

Advertencia de Irán:

Minutos antes de la amenaza de Trump, Irán advirtió este martes que su respuesta irá “más allá de la región” si Estados Unidos “cruza líneas rojas”. Amenazó, además, con privar de petróleo y gas a los aliados norteamericanos “durante años”.

“Se acabó la autocontención. Nuestra respuesta se llevará a cabo sin ninguna consideración, privando a Estados Unidos y a sus aliados de petróleo y gas durante años”, afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por medios locales.

“Si el Ejército de Estados Unidos traspasa las líneas rojas, nuestra respuesta superará los límites de la región”, añadió.