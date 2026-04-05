Eran cuatro en dos autos y tenían un dato clave: el perro evitó el robo a una casa

Cuatro delincuentes que sabían que una familia se había ido de viaje por Semana Santa intentaron meterse a robar en una casa de Lavallol, en Lomas de Zamora, pero no lograron abrir la puerta principal y terminaron escapando cuando el perro empezó a ladrar.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Moldes, entre Dardo Rocha y Legisladores, hasta donde arribaron cuatro sospechosos a bordo de dos vehículos: un Volkswagen Gol y un Chevrolet Corsa negro.

Según se reconstruyó, los asaltantes habían realizado tareas de inteligencia previas y sabían que la familia se encontraba de viaje por el fin de semana largo de Semana Santa. En ese contexto, lograron abrir con rapidez la puerta de rejas del inmueble.

Sin embargo, pese a los intentos, no pudieron forzar la puerta principal de ingreso a la vivienda. Durante la maniobra, uno de los delincuentes simulaba hablar por teléfono con el objetivo de no despertar sospechas.

La situación se frustró cuando el perro de la familia comenzó a ladrar de manera insistente, lo que alertó a los intrusos. “Vamos, ya está”, se escuchó decir a uno de ellos antes de que todos emprendieran la fuga en los vehículos en los que habían llegado.

Los sospechosos permanecen prófugos y los investigadores buscan identificarlos a partir del análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda.