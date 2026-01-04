Un empleado le robó a su dueña 700 jeans valuados en 10 millones de pesos

La Policía de la Ciudad detuvo a un empleado de una fábrica textil del barrio porteño de Parque Avellaneda y a otros dos hombres que participaban en el robo de mercadería del establecimiento. En el operativo se recuperaron 700 pantalones de distintos modelos y talles, con un valor estimado superior a los 10 millones de pesos, que habían sido sustraídos y ocultados en un local cercano.

El hecho fue descubierto por personal de la Comisaría Vecinal 9C, que durante una recorrida preventiva observó a tres sujetos trasladando bultos en bolsas negras desde el interior de una fábrica ubicada sobre la calle White al 2000. La maniobra llamó la atención de los efectivos, quienes solicitaron refuerzos para identificar a los involucrados.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, se presentó la propietaria del lugar, alertada por un vecino, y confirmó que se trataba de un robo en curso. Además, indicó que uno de los implicados era empleado del establecimiento y que, junto a sus cómplices, había trasladado la mercadería hasta un local situado a unos cien metros.

Los detenidos son un hombre de nacionalidad boliviana, de 20 años, y dos argentinos de 22 y 27, todos con domicilio en la localidad bonaerense de Villa Celina. Quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a cargo de la jueza Yamile Brenan.