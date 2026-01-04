¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Rescate de emergencia: bajaron a un hombre con sobrepeso  desde un balcón tras sufrir convulsiones

El paciente, con sobrepeso y ubicado en un segundo piso, no podía ser trasladado por las escaleras. Bomberos del DUAR y personal de salud realizaron un operativo especial y lo derivaron al Hospital de Urgencias.

Por Redacción

Domingo, 04 de enero de 2026 a las 13:47

Un operativo conjunto entre personal del DUAR de la Dirección de Bomberos y equipos médicos se desplegó en un edificio ubicado sobre boulevard Perón al 100, donde un hombre de 39 años sufrió una descompensación dentro de su vivienda. La situación generó preocupación debido a que el paciente se encontraba en un departamento del segundo piso y presentaba complicaciones para ser trasladado.

Según informaron los profesionales de la salud, el hombre había sufrido convulsiones minutos antes y, debido a su contextura física, resultaba imposible bajarlo por la escalera de manera segura. Ante este panorama, se resolvió implementar un procedimiento especial de rescate.

Los efectivos del DUAR realizaron maniobras técnicas y descendieron al paciente desde el balcón hasta la vereda, garantizando en todo momento su estabilidad y cuidado. Tras completar el operativo, el hombre fue asistido nuevamente por el personal médico y trasladado al Hospital de Urgencias para una evaluación más exhaustiva de su estado de salud.

