La banda del Marketplace: entraban a robar casas y vendían los objetos por Facebook  

Una investigación policial permitió reconstruir el accionar de una organización que operaba en Mar del Plata bajo la modalidad escruche, ingresando a viviendas cuando los propietarios se ausentaban. Los delincuentes realizaban tareas de vigilancia previa, observando rutinas y movimientos hasta asegurarse de que las casas quedaran vacías.

Según el testimonio de las víctimas, los autores se movilizaban en un Peugeot blanco que circulaba a baja velocidad por el barrio Acantilados y distintos sectores de la zona sur de “La Feliz”. Una vez cometido el robo, se llevaban todo tipo de objetos de valor, desde electrodomésticos y dispositivos electrónicos hasta artículos personales.

El dato clave para avanzar en la causa fue el destino del botín. Parte de los elementos sustraídos eran ofrecidos a la venta a través de Facebook Marketplace, lo que permitió a los investigadores rastrear los artículos robados y vincularlos con los hechos denunciados.

La última operación detectada fue la venta de un teclado musical, que había sido sustraído de una vivienda y terminó en manos de personas vinculadas a una iglesia. Esa maniobra permitió cerrar el círculo de la investigación y avanzar en la causa judicial, que continúa para determinar el alcance total del accionar de la banda.