Deportaron a cuatro delincuentes chilenos acusados de integrar una peligrosa banda de entraderas



La Policía Federal Argentina expulsó del país a cuatro ciudadanos chilenos acusados de formar parte de una peligrosa organización criminal dedicada a entraderas y robos violentos en la Ciudad de Buenos Aires. Los delincuentes contaban con numerosos antecedentes y habían sido condenados por asaltos a mano armada y robos.

El procedimiento se realizó en el marco de un megaoperativo dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutado por personal del Departamento Federal de Investigaciones. Al momento de los traslados, los implicados se encontraban alojados en distintas alcaidías de la Policía de la Ciudad, lo que motivó un importante despliegue de seguridad para garantizar la custodia durante todo el proceso.

La causa contó con la intervención del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 y de la Dirección Nacional de Migraciones. Como parte del operativo, los detenidos fueron trasladados al Consulado de Chile para su identificación y luego al Aeroparque Jorge Newbery, siempre bajo estrictas medidas de control.

Finalmente, los cuatro delincuentes fueron embarcados en un vuelo con destino a Santiago de Chile, donde se concretó su deportación. La medida se enmarca en las políticas de control migratorio y lucha contra el delito, con el objetivo de preservar la seguridad y el orden público.