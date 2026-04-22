Milei anunció el envío de la reforma electoral: incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y Ficha Limpia

Con el objetivo de ser tratada este año, el presidente Javier Milei anunció desde Israel el envío de la reforma electoral al Congreso de la Nación. El proyecto incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y la aplicación de Ficha Limpia.

A través de sus redes sociales, el mandatario señaló: “Enviamos la reforma electoral al congreso. Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha limpia: los corruptos afuera para siempre”.

El anuncio del mandatario llegó mientras cierra su tercer viaje por Israel, donde participó por el acto del Día de la Independencia. Allí cantó “Libre”, la canción de Nino Bravo y se lo vio junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

El escrito entrará por la Cámara de Senadores, donde el bloque de La Libertad Avanza buscará alianzas con los gobernadores. Después, en caso de aprobarse, la disputa legislativa pasará a Diputados, un lugar que tiene números más cercanos al quórum que necesita el Ejecutivo.

Sobre el tema, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto cuestionó la iniciativa y dijo que será difícil que el oficialismo consiga una victoria legislativa. Aseguró que algunos sectores de ambas Cámaras “no van a permitir” su eliminación.

“Hablan de que quieren eliminar las PASO por un costo económico. No hacer elecciones puede ser muy barato también. Es un argumento poco sólido”, expresó Pichetto y adelantó: “Vamos a ver cómo votan los gobernadores”.

El diputado y presidente del bloque de Encuentro Republicano Federal (ERF) acusó al Gobierno de buscar “alterar las reglas de juego electoral” a un año y medio de las elecciones de 2027 y aseguró: “No corresponde.

Más detalles de la reforma:

El proyecto apunta a la eliminación definitiva de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Además, la reforma apunta al rediseño de la Boleta Única de Papel (BUP) y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. Básicamente, apunta a liberar el aporte privado a los partidos políticos.

La intención de los libertarios respecto de este punto es eliminar el financiamiento público a partidos y campañas electorales, y que sea reemplazado por aportes voluntarios, donaciones de personas humanas o jurídicas, y cuotas de afiliados.

La crítica a esto no solo apunta a la opacidad que puede generar que los privados sean quienes financien las campañas, sino que, además, limitaría la presencia de partidos políticos menores que, por falta de fondos, no podrían participar de los procesos electorales.

También buscan retomar el debate de Ficha Limpia, el proyecto que busca impedir que personas condenadas por delitos de corrupción —con sentencia confirmada en segunda instancia— sean candidatas a cargos públicos electivos nacionales. Su objetivo principal es asegurar la idoneidad y ética de los representantes, reforzando la transparencia ante la desconfianza ciudadana.

Uñac rechazó la intención de Milei de “debilitar a los partidos políticos”:

Una de las primeras reacciones al anuncio del presidente Javier Milei de avanzar con una reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, llegó desde el peronismo. El senador de UxP (San Juan) Sergio Uñac fue contundente: “Si el gobierno intenta debilitar a los partidos políticos, nuestra respuesta debe ser más democracia”, afirmó.

El exgobernador sanjuanino aseguró que este anuncio “no hace más que confirmar algo que planteamos en su momento: debido a nuestra responsabilidad histórica no podemos seguir reaccionando a lo que otros deciden. La Argentina necesita una fuerza política que vuelva a proponer, a debatir y a construir una alternativa que incluya a todos”.

En esa línea, el senador recordó que “por eso propuse una interna amplia, abierta y participativa para el peronismo y aliados. No para discutir nombres, sino para debatir ideas y ordenar liderazgos”.

Por último, Uñac indicó que “el peronismo siempre fue más fuerte cuando supo interpretar a la sociedad y representar una esperanza colectiva. Hoy ese desafío vuelve a estar planteado”.