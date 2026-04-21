Rompió la puerta de una patada para entrar a una forrajería y robó la caja

Un delincuente encapuchado y con el rostro cubierto con un barbijo protagonizó un robo durante la madrugada en una forrajería de Chubut, adonde ingresó tras romper la puerta de una patada y sustrajo la caja registradora junto a otros elementos.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.26 en un local ubicado sobre la calle Muster al 1300 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

En las imágenes se observa cómo el asaltante, que actuó solo, destruye el vidrio de la puerta de ingreso para acceder al interior del local. Según se indicó, el comercio no contaba con sistema de alarma, lo que facilitó el accionar del ladrón.

Una vez dentro, el delincuente se dirigió directamente al sector del mostrador, de donde tomó la caja registradora —en la que presumiblemente se encontraba el dinero— y luego sustrajo una balanza.

El robo se concretó en menos de 30 segundos, tras lo cual el delincuente se dio a la fuga con los elementos bajo el brazo.

Los investigadoras buscan identificar al autor del hecho, mientras se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad en busca de pistas que permitan detenerlo.