"Adorni le hace daño al Gobierno porque mintió": Trebucq sobre los escándalos alrededor de Manuel Adorni y la investigación por enriquecimiento ilícito

En el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pasó un Año Nuevo junto a su familia en Aruba, una isla del Caribe. Viajó, según trascendidos, con la aerolínea Latam, acompañado por su esposa y sus dos hijos.

Esa empresa de aviación, a pedido de la Fiscalía, aportó la información sobre los vuelos de Adorni. Partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024, y regresó el 10 de enero de 2025, con escalas en Perú, de acuerdo a la reconstrucción que hay en la causa.

Sobre las polémicas que giran en torno al Jefe de Gabinete, el periodista Esteban Trebucq compartió su punto de vista: “Adorni hoy es un problema del Gobierno, le hace daño al Gobierno. Todo porque mitió, ese es el tema me parece. Dijo una cosa que no es y esto tiene mucho en lo simbólico”.

Y continuó: “Si vos en algún momento decís que en al avión no tienen que subir los familiares y das una conferencia que la verdad que la aplaudimos y después sube tu esposa, mentiste”.

“Si después le sumas que hay causas penales que veremos cómo terminan…tengo un aprecio personal por Adorni pero se comienza a enterrar con esa conferencia”, agregó el periodista.

Qué había dicho públicamente Adorni sobre los viajes familiares:

“En un año y medio es lo único que hice, irme 4 días con mis nenes. No tengo nada para ocultar”, sostuvo el Jefe de Gabinete tiempo atrás en una entrevista con Luis Majul.

Luego, reforzó su versión: "No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice. Irme cuatro días con mis nenes". En ese momento, el funcionario hacía referencia a un viaje a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, presentándolo como su única escapada reciente.

En aquella entrevista, Majul había planteado una inquietud: "¿No es desproporcionado para tu patrimonio?". Adorni respondió apelando a lo personal: "En el tiempo le he quitado estos dos años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcionado".

Más datos sobre el vuelo a Aruba y la compra de un departamento:

Si bien en tribunales aseguran que los pasajes fueron en primera clase, esa aerolínea no comercializa esa categoría para ese destino. La butaca más cara es premium economy y se corresponde con el valor pagado por el jefe de Gabinete.

El fiscal, que investiga toda la evolución patrimonial del ministro coordinador, también consiguió saber cuánto costaron los viajes y confirmó que el pago se hizo en efectivo.

Cada pasaje salió 1450 dólares, lo que arrojaría un total de 5800 dólares entre toda la familia. Como intermediaria aparece una agencia de viajes que habría percibido una comisión.

Por otro lado, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes le vendieron a Manuel Adorni el departamento de Caballito en el que vive y aceptaron postergar el cobro de 200.000 dólares como parte de la operación, declararon este miércoles como testigos en la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

Las dos mujeres dijeron no recordar los detalles de la operación y coincidieron en señalar al hijo de una de ellas, Diego Martín Feijoo, como el principal responsable y ejecutor de la operatoria. Según dejaron asentado en sus respectivas declaraciones, las mujeres compraron el departamento -en mayo de 2025, por 200 mil dólares- con los ahorros que tenían y con la intención de hacer un negocio, asesoradas siempre por Feijoo, que trabaja en el rubro de la construcción.

El jefe de Gabinete compró el departamento meses después, por un total de 230 mil dólares, pero en el medio las mujeres hicieron algunas remodelaciones profundas, como baño y cocina nuevas, por lo que los márgenes del presunto negocio quedaron en entredicho para los investigadores. Aunque no sea el objeto final de la investigación, la cadena de eventos dejó dudas en la fiscalía y la sospecha de que Adorni siempre pudo haber sido el destinatario final de la operación.

Sbabo también sostuvo ante el fiscal que compró el departamento gracias a sus ahorros (alrededor de 100 mil dólares) y que no recordaba los detalles de la operación, la cual recayó en su totalidad sobre Feijoo, el hijo de Viegas.

La mujer afirmó que confiaba en Feijoo, que este conocía a Adorni y que además la había asesorado en otras operaciones inmobiliarias. A su turno, Viegas ratificó que conocía al jefe de Gabinete a través de sus nietos, que compartieron colegio con los hijos de Adorni.