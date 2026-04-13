Massa en un partido de fútbol con intendentes peronistas, primera foto oficial de Gebel con su mesa política y Macri en una fiesta electrónica

Otermin, Achaval, Mantegazza, Andreotti y Menéndez se juntaron con el referente del Frente Revonador en San Vicente. El pastor se reunió en Madrid con dirigentes gremiales y Mauricio Macri se mostró en el show de Hernán Cattaneo con una carta de tarot: “Recupero mi poder”.

Un partido de fútbol fue la excusa para una reunión pública entre Massa y un grupo de intendentes jóvenes del peronismo y el Frente Renovador: Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Tano Menéndez (Merlo) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), por el PJ, junto a Juan Andreotti (San Fernando) del massismo.

El partido se jugó en San Vicente y terminó con una victoria contundente del equipo peronista por 4 a 1, con dos goles de Otermín, que fue la figura del encuentro. El equipo del Frente Renovador contó, entre otros, con el "Patito" Galmarini y legisladores provinciales, además del intendente sanjuanino de Rwason, Carlos Musinaga.

En medio del partido apareció Massa y compartió abrazos con los intendentes, con quienes nunca dejó de conversar en privado. La novedad es la decisión de montar una foto. Hasta ahora, las apariciones públicas del ex ministro se habían limitado a apariciones en movilizaciones apartidarias, de alto consenso social, como la marcha de las universidades o la de los 50 años del golpe, el pasado 24 de marzo.

El grupo de intendentes que jugaron el picado no integra ni el Movimiento al Futuro de Axel Kicillof ni La Cámpora de Máximo Kirchner, aunque mantiene buen vínculo con Cristina. .

La agrupación que se insinúo este domingo no es menor en términos electorales. Los municipios de Lomas de Zamora, Pilar, San Fernando, Merlo y San Vicente suman una cantidad de votantes superior a la mayoría de las provincias, un volumen que los convierte en actores clave en cualquier armado nacional.

Dante Gebel y los referentes políticos en Europa:

Con una foto desde España, el pastor Dante Gebel volvió a generar expectativa por una posible candidatura presidencial en 2027. “Reunión con amigos en Europa, haciendo planes a futuro”, expresó a través de su cuenta de X.

En la foto aparecen Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes; Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y José Minaberrigaray, del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. El mensaje, escueto pero cargado de intención, alimentó de inmediato las versiones sobre una eventual candidatura presidencial en 2027.

La estructura que lleva el nombre de "Consolidación Argentina" trabaja en el armado territorial con mesas activas en distintas regiones del país y con la meta de tener presencia en los 24 distritos.

La base de apoyo es heterogénea por diseño: sindicalistas, empresarios y dirigentes de distintos espacios políticos confluyen en la iniciativa. También hay contactos con gobernadores, lo que le daría eventual volumen federal a una candidatura que, por ahora, no tiene fecha ni confirmación oficial.

Macri en una fiesta electrónica:

El expresidente Mauricio Macri asistió el pasado sábado por la noche a la primera edición del Sunsetstrip de Hernán Cattaneo que se realizaba en Ciudad Universitaria.

Según trascendidos, entre otros lo acompañaron Gustavo Arribas, exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y el empresario Alejandro Macfarlan.

Una fotografía de Macri en el lugar con una carta de tarot en la mano fue compartida en Instagram por María Baylac, artista plástica y tarotista. “Recupero mi poder”, escribió la joven en alusión a la carta que le salió al expresidente.