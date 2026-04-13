“Me equivoqué”: Las disculpas de Majul tras comunicar que Caputo había pedido un ajuste del 20 % a todos los ministerios

El ministro de Economía, Luis Caputo, les habría pedido a todos los ministerios “que ajusten sus presupuestos un 20%”, en referencia a los gastos burocráticos. Esta medida formaría parte de los “esfuerzos” por ordenar las finanzas públicas.

Según trascendió por información del periodista Luis Majul, el titular del Palacio de Hacienda busca “profundizar” el ajuste fiscal que impulsa, desde el comienzo de su gestión, el presidente Javier Milei, mediante el recorte de lo que denomina "gastos burocráticos" en cada una de las áreas de Gobierno.

“Ayer dije que Luis Caputo había pedido un ajuste del 20 % a todos los ministerios. Me equivoqué”, publicó a través de sus redes Majul al admitir el error de comunicación.

Y aclaró: “La información correcta es que Manuel Adorni pidió a los ministros un plan de ajuste del 2% del gasto corriente y del 20% del gasto de capital. Lo deberían tener listo para el 30 de abril. El ajuste en su totalidad ascendería, entonces, a casi el 2.5% del gasto corriente”.

“Los datos son los datos. Y los errores son los errores. Cuando se cometen, hay que corregirlos y pedir disculpas. Que tengan todos un lindo día”, concluyó el periodista.

Acto seguido de la publicación de Luis Majul, el presidente Javier Milei salió a felicitarlo: “EXCELENTE ACTITUD...!!!”.

Sin embargo, también hubo voces críticas como la del periodista Diego Iglesias: “El Gobierno no la pega con los voceros”.

Pese a no haber estada formalizada la información, y momentos previos a la aclaración de Majul, la noticia generó diversas críticas en sectores sociales y sindicales, como ya lo ha expresado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes advierten sobre el impacto que afectará a trabajadores públicos, sobre todo en áreas sensibles como salud, educación y seguridad.