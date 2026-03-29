Nafta a más de $2.000: la advertencia de 2023 que hoy vuelve al centro del debate

La evolución reciente del precio de la nafta muestra un escenario de incrementos sostenidos y sin pausas. A lo largo del último mes, los valores fueron ajustándose de forma progresiva hasta quebrar el piso de los $2.000 por litro, una referencia que hasta hace poco parecía lejana en el mercado local.

Este proceso se dio a través de actualizaciones parciales, aplicadas en distintas etapas, lo que generó un corrimiento constante de los precios. En ese lapso, las naftas de mayor consumo dejaron atrás la franja de los $1.700 para posicionarse por encima de los $2.000, mientras que los combustibles premium se ubicaron en la franja entre los $2.100 y los $2.300 en CABA y Provincia de Buenos Aires.

El fenómeno cobra relevancia al analizar las condiciones de base de la Argentina. Con producción propia de petróleo, disponibilidad de recursos energéticos y estructura de refinación, el país cuenta con elementos que, en teoría, deberían incidir en la formación de precios. Sin embargo, el hecho de que los valores internos converjan con los de Uruguay —un mercado dependiente de importaciones— introduce un elemento de contraste que alimenta la discusión.

En el plano regional, Uruguay continúa siendo la referencia de precios altos en combustibles, con valores cercanos a los dos dólares por litro. En ese contexto, la trayectoria reciente de Argentina muestra un acercamiento marcado, que achica diferencias y ubica al mercado local en niveles comparables dentro de América Latina.

La explicación de este comportamiento no responde a un único factor. La incidencia de los impuestos, la evolución del tipo de cambio, los costos vinculados a la cadena de producción y los antecedentes de regulaciones conforman un entramado que impacta directamente en el precio final que paga el consumidor.

El antecedente del debate en 2023

Durante la campaña electoral de 2023, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió que una modificación en las reglas del mercado cambiario y energético podría derivar en una suba significativa del precio de los combustibles respecto de los niveles de ese momento. Sus declaraciones se dieron en medio de un escenario de tensiones por el abastecimiento y discusiones sobre el funcionamiento del sector.

En ese mismo período, Javier Milei planteaba una visión distinta, al sostener que los problemas del mercado eran consecuencia de intervenciones y controles acumulados a lo largo del tiempo. El intercambio reflejó enfoques contrapuestos sobre cómo ordenar el sistema energético.

Con el correr de los meses, la dinámica de precios comenzó a mostrar una trayectoria más cercana a los escenarios que planteaba el entonces ministro de Economía. Con valores que superan los $2.000 por litro y una tendencia a alinearse con referencias internacionales, el presente vuelve a poner en foco aquellas advertencias y reactualiza el debate sobre el esquema que rige al sector en Argentina.