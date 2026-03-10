Cena de Expoagro: Macri y Kicillof se saludaron y compartieron la mesa durante el evento

En el marco de la cena de expositores por los 20 años de Expoagro, Mauricio Macri destacó el rol del agro como motor de la economía argentina, respaldó el rumbo del gobierno de Javier Milei y volvió a remarcar la necesidad de una eliminación de las retenciones, un impuesto que calificó como perjudicial para la competitividad del sector. El ex mandatario definió al agro como “uno de los sectores más dinámicos que tiene la economía argentina”.

También hizo su ingreso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acompañado por parte de su equipo: el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Al llegar a la mesa principal, saludó uno por uno a los presentes, entre ellos a Macri. Luego plantearon cada uno por su lado, las urgencias. Si para el ex presidente, el Gobierno tiene que acelerar para que se reactive la economía, para el gobernador la crisis "provocada por las políticas de Milei" afectan a su provincia. Le dijo a la prensa que cerraron 6.000 empresas y que les restringieron 10 puntos los fondos que les corresponden.

”Está en el rumbo correcto”:

Consultado sobre la gestión del gobierno actual, Macri reiteró su apoyo general al rumbo económico, aunque señaló que todavía existen aspectos por mejorar. “Lo he dicho siempre: está en el rumbo correcto y con muchas oportunidades de mejora en la implementación”, afirmó.

“La infraestructura que hace falta sigue penando el campo: la falta de rutas, de trenes, de puertos”, indicó. Y agregó que mejorar esas condiciones permitiría ampliar la producción y generar empleo.

Advirtió sobre la necesidad de preparar al país frente a eventos climáticos extremos. “La Argentina tiene que sacar agua de donde está sobrando y llevar agua donde falta riego, porque está claro que el cambio ambiental está y que cada vez vamos a sufrir más sequías y más inundaciones”, dijo.

”Estamos a la espera”:

Por su parte, gobernador bonaerense criticó la paralización de obras para el campo. "Es una situación muy estrafalaria a nivel mundial, en el marco de que los precios internacionales, al compás de los conflictos bélicos y de lo que es la geopolítica, se van moviendo. Así que estamos a la espera".

Asimismo, Kicillof destacó que su distrito es líder en los cinco cultivos más importantes y destacó los planes de financiamiento a través del Banco Provincia, al tiempo que lanzó dardos a Milei por la interrupción de la obra de la Cuenca del Salado.

"Hemos venido a dialogar y a escuchar las inquietudes de todos los actores que forman parte de una provincia de Buenos Aires que es líder en la producción de los cinco cultivos más importantes", puntualizó Kicillof y agregó: "Nuestro Gobierno impulsa políticas para acompañar al sector desde el primer momento y continúa haciéndolo en estos momentos tan complejos: se trata de promover el trabajo y de facilitar a quienes producen el acceso a maquinaria y mejor tecnología".



20 años de Expoagro:

Expoagro cumple 20 años en esta edición y lo celebra con récord en el número de expositores, que superan los 700 y de público, además de un remate de 160.000 cabezas de vacunos. Tiene lugar hasta el viernes 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, ubicado en el kilómetro 225 de la Ruta Nacional 9.

Eso sí la novedad, a tono con lo que sucede en la economía son esta vez las máquinas chinas de última generación y las AgTech como se llama a las tecnológicas del campo con aplicaciones para prevenir desde el clima a las plagas.

Según trascendidos en distintos medios de comunicación, el presidente Milei podría visitar Expoagro el próximo viernes.