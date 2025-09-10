“Yo estoy contenta con el resultado”: Elisa Carrió celebró el triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses y apuntó contra los Milei

La fundadora de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, arremetió contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, a quienes calificó de “perversos”. En este marco, la exdiputada explicó qué llevó a La Libertad Avanza a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que el gran ganador fue el peronismo, pero no el kirchnerismo.

“Cuando un gobierno expone la perversidad, que no es la crueldad, es algo más. La perversión es gozar la crueldad, el perverso goza de la crueldad que ejerce. Un perverso es quien da vuelta el significado de las palabras hasta gozar en la crueldad. Yo te digo a vos que sos discapacitado, me importa tres pitos que sos discapacitado. Yo le digo a un jubilado, mirá, arreglate porque en realidad vos no merecías la jubilación. Ahí está la perversidad”, relató.

En este sentido, Carrió señaló que “la pareja presidencial es una pareja perversa, que además goza de la crueldad y está llena de codicia. Pues bien, cuando tenés aventureros, recibís esto. Y cuando además la maquinaria es la perversidad”. Además manifestó su alegría por las definiciones del domingo: “Yo estoy contenta con el resultado”.

Y analizó: “El primer gran error que cometieron analistas, comunicadores y todos, es pensar primero que Juntos por el Cambio era Macri. Cuando yo hago la alianza con Macri, Macri tenía 7 puntos. Cuando vamos a la primera vuelta que sumamos al radicalismo y se suma a la coalición, entonces recién somos una fuerza. Pensar que esas familias históricas que vienen de las raíces de la Argentina histórica del siglo pasado, así como existe el peronismo - no el cristinismo que fue vencido el domingo- esta es una de mis alegrías”.

“El peronismo sacó los votos que sacó siempre. Mire, yo no soy antiperonista. El problema es que en sustitución de fuerzas históricas que representaban los valores, los republicanos y la lucha contra la corrupción, se superpuso un aventurero bancado por el establishment y terminó bancado por Mauricio Macri”, explicó Carrió.

¿Fin el kirchnerismo?

En otro fragmento de la entrevista, Elisa Carrió destacó la victoria del peronismo y planteó que el kirchnerismo se terminó: “El peronismo gana pero Cristina pierde, no hablen más del kirchnerismo, se terminó el kirchnerismo. Ganaron los intendentes. Fue positivo lo del domingo en términos de renovación del propio peronismo”.

“Yo ya no tengo como enemiga a Cristina Kirchner, los intendentes forzaron al gobernador Kicillof que es un chico educado -yo estoy en las antípodas de sus pensamientos en muchas cosas- pero es educado, normal, que tiene su familia, que amigos o hijos de diputados míos son compañeros de León su hijo”, apuntó.

Y concluyó: “Lo que no está más es Máximo (Kirchner) y ahí ganó el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires tiene un 45% y cómo no lo va a tener con semejante perversidad. Perversidad en el ajuste”.