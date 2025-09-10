"Fue una elección local": El mensaje que compartió Javier Milei en sus redes



"Lo del domingo fue una elección local que no creo sea extrapolable a nivel nacional", escribió en x el Magister en finanzas, Federico Domínguez, en un posteo junto a un corto de video que luego replicó el Presidente.

Así, el mandatario nacional se sumó a quienes apuntan a minimizar el impacto que podría tener en octubre la derrota que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la Provincia.

Dicha posición contrasta con la postura del propio gobierno en el inicio de la campaña bonaerense, que tenía como objetivo ponerle "el último clavo al cajón del kirchnerismo", según indicó el propio Milei.

En detalle, qué dijo Federico Domínguez:

“Yo creo que cuando pasan este tipo de eventos, estos shocks políticos, naturalmente los mercados tienen miedo de volver al pasado, de volver a la larga noche populista, de volver a la inflación, a la violación sistemática de los derechos de propiedad, a las expropiaciones, a todo lo que vimos durante las últimas dos décadas con el kirchnerismo”, expresó el especialista en economía en el stream Neura.

Y continuó: “Creo que hay que mirar los datos con un poco más de tranquilidad. Esto es una elección local que yo creo que no es extrapolable a nivel nacional y si uno mira los números del peronismo, en relación a la elección de 2023 a gobernador sacó un millón cuatrocientos mil votos menos”.

“El problema de La Libertad Avanza es que no logró retener los votos de Juntos por el Cambio y al mismo tiempo la participación bajó de 76% al 63%. Creo que el gobierno tiene mucha chance de dar vuelta la elección en octubre. Si bien la reacción del mercado fue negativa, en términos de dólar la reacción no fue tan mala”, concluyó.